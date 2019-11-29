CHP'den 'Doğa Hakları Manifestosu'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca "CHP, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaların yerine, doğanın haklarının teslimini ve çevre sorunlarının çözümü için etkin mücadeleyi herkesin görevi olarak kabul etmektedir" dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 7 bölge, 7 ilke ve doğa için adalet anlayışıyla "Doğa Hakları Manifestosu" hazırladıklarını bildirdi.
7 ilkenin yer aldığı söz konusu manifestoyu açıklayan Gülizar Biçer Karaca, doğanın insan ile olan ilişkisini, "Doğa Hakları" çerçevesinde değerlendirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"CHP, insanı merkeze alan, doğayı 'insanın mülkü' olarak gören, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaların yerine, doğanın haklarının teslimini ve çevre sorunlarının çözümü için etkin mücadeleyi, herkesin görevi olarak kabul etmektedir. Bu görev, yaşam hakkının yanı sıra sosyal adalet ilkemizin de bir gereğidir. Daha adil ve eşit bir toplum inşa etmenin ön koşulu, doğa hakları yönünde davranış ve tutum geliştirmek ve çevre adaletini sağlamakla mümkündür. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yürütücülüğünde 81 ilde oluşturulan 'Doğa Hakları İzleme Kurulu', CHP örgütlerinin, CHP Doğa Hakları Politikası'nı tüm Türkiye'de, yerel savunucular, çevre ve ekoloji örgütleri ve savunucularla birlikte yürütmesini sağlayacaktır."
Termik santrallerin filtreleriyle ilgili bir soru üzerine Gülizar Biçer Karaca, bu konunun tartışılacak bir yanının olmadığını belirtti.
Termik santrallerin filtresiz çalışmasına göz yumanların, siyasi bir tercihte bulunduğunu aktaran Karaca, "İnsanların zehirlenmeme hakkını mı savunacağız, yoksa 3-5 enerji lobisinin çıkarını mı savunacağız? Maalesef enerji lobilerinin çıkarları savunulmuş, vatandaşın temiz hava hakkı savunulmamıştır." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.