CHP'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönen, mesleğini yapabilen gazetecilerin hükümetin baskısı altında ezildiği ülkede, Çalışan Gazeteciler Günü kutlama değil, mücadele günüdür." dedi.

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde neredeyse her üç gazeteciden birinin işsiz kaldığını savundu.

Televizyonların dolar üzerinden alınan yüksek uydu kirası nedeniyle, gazetelerin kağıda gelen yüksek zamlar nedeniyle kapanma aşamasına geldiğine dikkati çeken Ağbaba, iktidarın bu zor şartları daha da zorlaştırıp baskı ve sindirme politikası izlemesinin kabul edilemeyeceğini anlattı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 703 sayılı KHK ile kapatılarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüştürülmesinin ardından basın kartı almanın zorlaştırılıp, kart iptallerinin kolaylaştırıldığını ileri süren Ağbaba, şunları ifade etti:

"Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönen, işsiz gazeteci sayısının binlerle ifade edildiği, mesleğini yapabilen gazetecilerin hükümetin baskısı altında ezildiği ülkede, Çalışan Gazeteciler Günü kutlama değil, mücadele günüdür. Çalışan gazetecilerin, işsiz gazetecilerin, tutuklu gazetecilerin yani tüm gazetecilerin özgür olduğu, güvenli, güvenceli ve insanca yaşayacağı bir Türkiye özlemiyle tüm gazetecilerimizi saygıyla selamlıyorum."

Muhabir: Mehmet Tosun