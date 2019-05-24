Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.07
BIST 100
86,192.49
Altın
1,284.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP'den Beykoz İlçe Seçim Kuruluna itiraz

CHP, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin sandık kurullarındaki görevlerinden alınmasını talep etti.

Andaç Hongur   | 24.05.2019
CHP'den Beykoz İlçe Seçim Kuruluna itiraz

İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirildiği gerekçesiyle Beykoz İlçe Seçim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı. 

İtiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin, sandık kurullarındaki görevlerinden alınması talep edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beykoz'da devlet memuru olmayanları sandık kurullarına üye yazıldıklarını tespit ettik. Bugün sandık kurullarıyla ilgili itirazlar için son gün. İstanbul'un tüm ilçelerinde incelemelerimizi, araştırmalarımızı yapıyoruz. Beykoz'da tespit ettiğimiz durumla ilgili hemen ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. 23 Haziran'dan sonra mızıkçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Sandık sonuçlarında istediğini alamayan, siyaset sahnesinde aradığını bulamayanlar milletin iradesi dışında başka yollardan medet ummaktan vazgeçsin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

'Yedi üyenin yazdığı gerekçe sadece 12 sayfadır'

'Yedi üyenin yazdığı gerekçe sadece 12 sayfadır'

İmamoğlu, iftarını Kılıçalp ailesinin evinde açtı

CHP'den 'YSK'nın gerekçeli kararına' tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz
İmamoğlu seçim kampanyası yol haritasını açıkladı

İmamoğlu seçim kampanyası yol haritasını açıkladı
'Hepimizin ortak amacı güçlü bir demokrasiyi inşa etmektir'

'Hepimizin ortak amacı güçlü bir demokrasiyi inşa etmektir'