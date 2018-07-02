CHP'de rota yerel seçimler

ANKARA - MEHMET TOSUN

24 Haziran seçimlerinin ardından kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de parti yönetimi, gözünü 2019'da yapılacak yerel seçimlere çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "parti içi tartışmaların bir kenara bırakılarak yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanılması" talimatını verdi.

Bu kapsamda bir çalışma yapan anamuhalefet partisi, ilk olarak CHP'nin ve "Millet İttifakı"nın 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyları analiz edecek.

Oyların 81 il ve 900'ün üzerindeki ilçedeki dağılımı detaylı incelenerek, CHP'ye yeterli oy gelmeyen bölgelerdeki halka ulaşılmaya çalışılacak.

Parti örgütlerinin aktif görev alacağı bu süreçte, il ve ilçelerin yaşadıkları sorunlar net bir şekilde ortaya konarak, çözüm önerileri halka anlatılacak.

Özellikle büyükşehirlerdeki seçmenlere yönelik strateji geliştirilerek, Kılıçdaroğlu'nun koyduğu hedef doğrultusunda "Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa ve Antalya belediyeleri alınmaya çalışılacak.

Belediye başkan adaylarını eylül ayına kadar açıklamayı planlayan parti yönetimi, en doğru adayların belirlenmesi için anket çalışmaları yapıp, kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un koordinatörlüğünde hazırlanan "CHP Yerel Yönetim Vizyonu" da gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

İlk hedef moral bozukluğuna son vermek

CHP, yerel seçimlerde başarıyı sağlamak için kısa vadede 24 Haziran seçimlerinin ardından örgütlerde yaşanan moral bozukluğuna son vermeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, seçim sonuçlarına ilişkin hazırlanan detaylı analiz, Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'li belediye başkanları ve il başkanlarının katıldıkları toplantılarda masaya yatırılacak.

"Hedef 2019 yerel seçimleri, parti içi tartışmalarla kaybedilecek zaman yok" mesajının verileceği toplantılarda, örgütlerin daha aktif çalışıp halka ulaşmalarını sağlayacak yol haritaları oluşturulacak.

Bu doğrultuda, bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de parti örgütleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.







