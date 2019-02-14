CHP'de 8 aday daha açıklandı

ANKARA
CHP'nin, Mersin Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, Bitlis'in Hizan ilçe adayı ise Süleyman Baştürk oldu.
CHP'de Mersin Toroslar, Bitlis Hizan ilçeleri ile 6 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.
CHP'de son yapılan PM toplantısında, aday belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna devredilmişti.
CHP tarafından bugün açıklanan 8 adayın isimleri şöyle:
1- Batman Sason ilçesi Yücebağ beldesi Yaşar Tuncay
2- Bitlis Hizan ilçesi Süleyman Baştürk
3- Isparta Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesi Halil Görmez
4- Yozgat Boğazlıyan ilçesi Uzunlu beldesi Okan Yaşar Elbaşı
5- Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Burak Emrah Yapıcı
6- Zonguldak Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ayhan Turan
7- Zonguldak merkez Karaman beldesi Mustafa Kalaycı
8- Mersin Toroslar ilçesi Süleyman Dalkılıç
Muhabir: Barış Gündoğan