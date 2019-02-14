CHP'de 8 aday daha açıklandı

CHP'nin Mersin Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, Bitlis'in Hizan ilçe adayı ise Süleyman Baştürk oldu.

anasayfa > politika 14.02.2019

CHP'de 8 aday daha açıklandı

ANKARA 

CHP'nin, Mersin Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, Bitlis'in Hizan ilçe adayı ise Süleyman Baştürk oldu.

CHP'de Mersin Toroslar, Bitlis Hizan ilçeleri ile 6 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

CHP'de son yapılan PM toplantısında, aday belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna devredilmişti.

CHP tarafından bugün açıklanan 8 adayın isimleri şöyle:

1- Batman Sason ilçesi Yücebağ beldesi Yaşar Tuncay

2- Bitlis Hizan ilçesi Süleyman Baştürk

3- Isparta Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesi Halil Görmez

4- Yozgat Boğazlıyan ilçesi Uzunlu beldesi Okan Yaşar Elbaşı

5- Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Burak Emrah Yapıcı

6- Zonguldak Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ayhan Turan

7- Zonguldak merkez Karaman beldesi Mustafa Kalaycı

8- Mersin Toroslar ilçesi Süleyman Dalkılıç 

Muhabir: Barış Gündoğan

© Anadolu Ajansı 2019