CHP Yerel Seçim Bildirgesi açıklandı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara Spor Salonunda düzenlenen ve 900 civarındaki adayın tanıtıldığı toplantıda, 28 sayfalık yerel seçim bildirgesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

"Huzurlu kentlerde yaşamak için halkçı belediyecilik" başlığıyla yayımlanan bildirgede, seçilmesi halinde belediye başkan adaylarının şehirlerine yapacakları projeler anlatıldı.

Toplam 12 maddelik "Yerel Yönetimlerde Temel İlkeler" ile başlayan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun "Özetle biz, halkçı belediyecilik istiyoruz. Değerli yurttaşlarım, siz de böyle kentlerde yaşamak istiyorsanız, bizim belediye başkan adaylarımıza destek verin. Hep birlikte kardeşçe, geleceğe umutla ve güzellikle bakalım." sözleri yer aldı.

Halkçı belediyeciliğin geniş tanımının yapıldığı bildirgede, CHP'nin yerel yönetim anlayışının çoğulcu demokrasiyi ve katılımcılığı esas aldığı vurgulandı.

"Yerel kalkınma politikalarımız, hayat pahalılığına son vermeyi, çokça üretmeyi ve hakça bölüşmeyi hedefler." denilen bildirgede, CHP'nin barınma, gıda, ulaşım gibi gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, hayat pahalılığını giderecek tedbirler alacağı belirtildi.

"Kent-kır iş birliği"ni geliştirmeyi vadeden CHP'nin bildirgesinde, bu amaçla üretim ve tüketim kooperatiflerinin belediyeler öncülüğünde teşvik edileceği yer aldı.

Kırsal alanları oluşturan ormanlar, havzalar, tarım toprakları ve meraların gelecek kuşaklara devredilecek ortak zenginlikler olduğu vurgulanan bildirgede, "Kırsal alanlarımızı kentleşme baskısından kurtaracağız. Çevre dostu politikalar ekonomik kalkınmanın ve istihdamın önünde engel değildir. Bunun için, doğaya zarar vermeyen sürdürülebilir üretim ve tüketim faaliyetlerini teşvik edeceğiz. Kentlerde sağlıklı, güvenli ve ucuz gıda sağlamak; kent ve kır arasında dengeli bir gelişme oluşturmak için kent-kır iş birliğini geliştireceğiz. Bu amaçla, üretim ve tüketim kooperatiflerini, belediyeler öncülüğünde teşvik edeceğiz." denildi.

Tavsiye kararlarına uyacağız

CHP bildirgesinde belediyelerde şeffaflığı yönetimi kültürü haline getirme vaadinde bulunulurken, hesap verme sorumluluğunun da kurumsal kültür haline getirileceğinden bahsedildi.

Bildirgede, CHP'li belediyelerde Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyulacağı da kaydedildi.

Belediyelerde vatandaşların ihtiyaçlarına dönük olmayan gereksiz harcamalara ve israfa son verileceği belirtilen bildirgede, "Tüm kamusal kaynakları, halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda kullanacağız.

Hayat pahalılığını giderecek tüm tedbirleri alacağız. Barınma, gıda, ulaşım gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, daha kaliteli hizmeti, daha düşük fiyata sağlayacağız. Tüm öğrencilerin barınma sorununu çözeceğiz. Ulaşımda indirim sağlayan düzenlemeleri, halkın ihtiyaçları doğrultusunda yaygınlaştıracağız." vaatleri yer aldı.

Güvenli kentler vurgusu

CHP bildirgesinde, afet riski azaltılmış güvenli yerleşimler inşa edileceği aktarıldı.

"Uzlaşıya dayalı biçimde ve mağduriyetler yaratmadan kentleri dönüştürmeyi temel önceliğimiz olarak kabul ediyoruz." denilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Kent planları ve şehircilik projeleri ile kentlerde sosyal ve mekansal ayrışmaları önleyecek tedbirleri alacağız. Plansızlığın ve denetimsizliğin ağır sonuçlarının son örnekleri olan 1999 ve 2011 depremlerine rağmen, geçen süre içerisinde yaşanan acı deneyimlerden ders çıkardığımız ve oluşabilecek yeni afetlere yeterince hazır olduğumuz söylenemez. Deprem ve diğer doğal felaketlerin önlenmesi için siyaset üstü bir iş birliğini savunuyoruz. Bu çerçevede, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler birlikteliğini temel alan; deprem master planlarına uygun ve güvenli yerleşimler oluşturacağız. Afet riski altındaki her yerde kolay ulaşılabilecek ve güvenli alanlar oluşturacağız. Bu alanların amacı dışında kullanılmasını önleyeceğiz. Afet sonrası toplanma alanlarının ranta açılmasını, hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz. Risk azaltma kararlarını, risk altındaki bölgelerde yaşayan yurttaşlarla birlikte alacağız."

Hayvan haklarına saygı

Bildirgede, CHP'li belediyelerde Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinin hayata geçirilmesi için tüm adımların atılacağı bilgisi yer alırken, kedi ve köpek gibi sahipsiz sokak hayvanlarının kentlerde hayatlarını sürdürmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınacağına değinildi.

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik etkinlikler ve kampanyalar düzenlemeyi vaadeden CHP, bunlar için, belediye birimlerinin, gönüllü vatandaşlarla birlikte çalışmasının teşvik edileceğini bildirdi.

Ucuz, kaliteli ve doğayı kirletmeyen toplu taşıma vaadinde de bulunulan CHP bildirgesinde, "Kentlerde ulaşımın tek bir araç türüne bağımlı olmasına izin vermeyeceğiz. Otobüs, raylı sistem ve deniz yolu gibi farklı seçenekleri teşvik edeceğiz ve bunlar arasında bağlantıyı güçlendireceğiz. Toplu taşımada kaliteli hizmeti düşük fiyat ile sunacağız." denildi.

E-belediyecilik uygulamalarını geliştirmeyi vadeden CHP, kadınların kent yönetimine katılabilmesi için gereken tüm tedbirlerin alınacağı sözünü de verdi. CHP, yaşlıların dışlanmayacağını ayrıca, kentlerin engellilerin kullanıma uygun hale getirileceğini de bildirgesinde vurguladı.

Uyuşturucu ile etkin mücadele için gerekli tedbirleri alma sözü verilen bildirgede, birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesinin hedefleneceği açıklandı.

Bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki mevcut kültür politikaları çoğulcu değildir, tutucu ve tekleştirici niteliktedir. Belediyelerin kültür politikalarında, yurttaşlarda kentleşme ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini hedefleyeceğiz. Bunun için gerekli tüm kültürel ve eğitsel faaliyetleri yaygınlaştıracağız. Belediyelerin kültür politikalarında; bir arada huzurlu yaşamı teşvik edecek kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinliklere öncelik vereceğiz. Bu etkinliklerde, aktif yurttaşlık bilincinin güçlenmesini sağlayacağız ve yurttaşlar arasında farklılıklara saygıyı ve diyaloğu kuvvetlendireceğiz. Bir arada yaşama kültürünü, aktif yurttaşlığı, demokratik ve katılımcı değerleri geliştiren medya içeriklerini üretecek ve bunları yaygınlaştıracağız. Bunun için, radyo, televizyon, gazete ve bülten gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının kullanımının yanı sıra yeni medya içerikleri geliştireceğiz. Ayrıca yurttaşların medya konusunda farkındalığını artırmak için, eleştirel medya okuryazarlığı etkinlikleri düzenleyeceğiz."

Muhabir: Barış Gündoğan