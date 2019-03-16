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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
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Politika, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderecek

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını incelemek ve mağdur ailelerle görüşmek üzere, partilerinden heyetinin bu ülkeye gideceğini açıkladı.

Esra Bilgin   | 16.03.2019
CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderecek

İzmir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısını incelemek ve mağdur ailelerle görüşmek üzere, partilerinden bir milletvekili heyetinin bu ülkeye gideceğini bildirdi.

Özkoç, CHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda'daki iki camide 49 Müslüman'ın canice katledilmesini bir kez daha şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili terör olayını incelemek ve mağdur aileleri ziyaret etmek üzere Yeni Zelanda'ya milletvekillerinden oluşan bir heyet göndereceklerini aktaran Özkoç, saldırı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların bazı basın organlarınca çarpıtıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu'nun bu saldırıyla ilgili yaptığı değerlendirmede din kökenli terör nedeniyle yaşanan acıları tek tek ayrıntılarıyla anlattığını vurgulayan Özkoç, İslam dünyasının sırtını silah sanayisine dayayan egemen güçlerin tuzağına düşmemesi gerektiğine dikkat çektiklerini belirtti.

Özkoç, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bazı basın organları tarafından çarpıtıldığına işaret ederek, "Bir cümleyi bütününden ayırıp bu konuyu nasıl siyasete alet ederiz diye asılsız yayınlar yapmaya başladılar. Bu alçakça yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Ölen 49 Müslüman kardeşimizin uğradığı hain saldırıyı Türkiye’de iç siyasete alet etmek isteyen alçakça yaklaşımları da kınıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bugünlerde ayrışma dilini kullanan herkesi lanetliyoruz. Ülkemizde ve İslam dünyasında barışın olması için dua ediyoruz." diye konuştu.

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