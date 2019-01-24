CHP Söke teşkilatında 36 üye istifa etti

Foto: AA/Musa Ölmez

AYDIN

Aydın'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke ilçe teşkilatının 36 üyesi istifa etti.

Söke Adliyesine gelen partililer, istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.

Adliye binası önünde grup adına açıklama yapan Mehmet Şahin, 36 kişinin partiden istifa ettiğini söyledi.

CHP'nin bağlı olduğu değerlerin Aydın il ve ilçesinde bulunmadığını savunan Şahin, "CHP, Özlem Çerçioğlu Partisi olmuştur." ifadesini kullandı.

Şahin, şu görüşleri öne sürdü:

"Amacı, hepimizin emekleriyle Aydın’da birinci parti haline getirdiğimiz CHP'yi bitirmek olan Özlem Çerçioğlu hareketine, ne yazık ki CHP genel merkezi de sessiz kalarak çanak tutmaktadır. Gelinen aşamada CHP Aydın’da, yukarıdan aşağıya zulüm, ayrımcılık ve 'benden olmayan ötekiler' mantığı egemen olmuştur."

"İl yönetimini ve Genel Merkezi protesto ediyoruz"

Yerel seçimlerde aday belirlemede partisinin hiçbir kritere bakmadan Aydın'ı kaderine terk ettiğini savunan Şahin, şöyle devam etti:

"Seçimlerin kaybedilmesi için seyirci ve sessiz kalan il yönetimini ve Genel Merkezi protesto ediyoruz. Hangi kriterlere göre atandığı belli olmayan Çerçioğlu'nun güdümündeki Söke CHP belediye başkan adayı, ilçe yönetimine atanan bazı yöneticiler, il yönetimi ve CHP Genel Merkezi ile siyasi, ahlaki, kültürel ve en önemlisi de ideolojik yol ayrımına gelerek, farklı düşündüğümüze inanıyor ve beraber çalışamayacağımızı düşünüyoruz."

"Bizler, bizleri koyun olarak görmeye başlayan bu zihniyete karşı çıkıyor ve artık 'dur' diyoruz." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"CHP’nin Aydın’da Özlem Çerçioğlu Partisi'ne evrilerek yanlışa sürüklenmesinde payımız olsun istemiyoruz. Hiçbirimiz bazıları gibi koltuk sevdalısı değiliz. Bizler gönülden CHP sevdalısıydık, bunu bitirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim bugünkü istifamız, bu mantığa karşı bir isyandır, bu mantığa karşı bir başkaldırıdır. Bir yerde haksızlık varsa kabul etmemek, adaletsizlik varsa karşı çıkmak gerekir. Bir yerde zulüm, ayrımcılık, yanlış varsa direnmek ve başkaldırmak gerekir."

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da CHP Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterilmeyince 24 Aralık 2018 tarihinde partiden istifa etmişti.

Geçen hafta ise eski ilçe başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi, istifa ettiğini bildirmişti.

Muhabir: Musa Ölmez