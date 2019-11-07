Euro
6.37
Dolar
5.74
BIST 100
101,143.70
Altın
1,485.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP PM 14 Kasım'da toplanacak

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 14 Kasım'da toplanacak.

Mehmet Tosun   | 07.11.2019
CHP PM 14 Kasım'da toplanacak

Ankara

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 14 Kasım'da toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek imzasıyla PM üyelerine gönderilen yazıda, toplantının Genel Merkez'de saat 12.00'de başlayacağı belirtildi.

Yazıda, PM toplantısının gündemi hakkında daha sonra bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda, bazı yönetmelik değişikliklerinin, kurultay sürecinin ve gündeme ilişkin gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü

Benzer haberler

CHP PM 14 Kasım'da toplanacak

CHP PM 14 Kasım'da toplanacak