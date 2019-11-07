CHP PM 14 Kasım'da toplanacak
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 14 Kasım'da toplanacak.
Ankara
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 14 Kasım'da toplanacak.
Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek imzasıyla PM üyelerine gönderilen yazıda, toplantının Genel Merkez'de saat 12.00'de başlayacağı belirtildi.
Yazıda, PM toplantısının gündemi hakkında daha sonra bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Toplantıda, bazı yönetmelik değişikliklerinin, kurultay sürecinin ve gündeme ilişkin gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.