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Politika

CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı.

Mehmet Tosun   | 06.05.2019
CHP MYK olağanüstü toplandı

Ankara

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, parti genel merkezinde yapılıyor.

Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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