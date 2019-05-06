CHP MYK olağanüstü toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, parti genel merkezinde yapılıyor.
Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.