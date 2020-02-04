Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
120,690.00
Altın
1,571.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze töreni - Gaziantep
logo
Politika

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 9 Şubat'ta gerçekleşecek 37. CHP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olduğunu bildirdi.

Emin İleri   | 04.02.2020
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında partisinin belediye başkanları, ilçe başkanları ve üyelerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Hafta sonu gerçekleşecek il kongresinde, yeniden aday olduğunu açıklayan Kaftancıoğlu, hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu söyledi.

Açıklamasında, il başkanlığı yaptığı iki yıllık süreç içerisinde fedakarlıkta bulunduğunu ifade ettiği, ailesine teşekkür eden Kaftancıoğlu, "İstanbul'a nefes aldıran Ekrem Başkanımıza, hayalimizin parçası olan İstanbul İttifakı'na ve CHP örgütüne ne kadar teşekkür etsem azdır. Parti içi demokrasiyi uygulayan tek partiyiz. Kongrelerimiz, kişilerin değil ilkelerin tartışıldığı, kararın örgütlerimizde olduğu süreçlerdir. 9 Şubat İstanbul Kongremizi bu inançla gerçekleştireceğiz. Yapacaklarımızın dahası var o nedenle adayım. İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar. Şimdi yeniden yeni bir hikayeye ve yolculuğa çıkıyoruz." diye konuştu.

Cemal Canpolat'ın adaylık iddiası

Açıklamasının ardından gazetecelerin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, eski il başkanı Cemal Canpolat'ın dayatmayla adaylıktan çekildiği iddiasına, şu yanıtı verdi:

"CHP, demokrasinin kendi içinde uygulandığı bir parti. Genel Başkanımızın, ilçe başkanları ile yaptığı toplantıda, bizlerle çalışmaya devam etmek istemesi bir dayatma değil, kendi düşüncesidir. Genel Başkanımız hak teslimi yapmıştır, kanaatini belirtmiştir, örgütümüzün karar vereceğini dile getirmiştir. CHP, demokrasinin yaşandığı bir parti. Elbette başka adaylar çıkabilir. Bizimki bir bayrak yarışı. Başka aday çıkmasıyla ilgili en ufak bir kaygısı olmaz.

Biz CHP’de geçmiş dönemlerde aynı koltuklarda oturmuş insanlar olarak her zaman bir araya geliyoruz. Cemal Başkanımıza da hak teslimi yapmamız lazım. Cemal Başkanımız, 'Ben sizin karşınıza aday olmayı düşünmedim, doğru da bulmam. Bunu görüştüğüm herkese söyledim. Benim çevremde dışlandığını düşünen birtakım arkadaşların böyle bir eğilimi ve önerileri oluyor, ben de bu süreci yönetmek durumundayım’ dedi. Cemal Başkanımız da aday olup çekilmiş birisi değil."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü

Benzer haberler

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

CHP'den 'Milli Egemenliğin 100. yılı'na özel yarışma

CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı

CHP Grup Başkanvekili Özel'den İmamoğlu'nun Erzurum tatili açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özel'den İmamoğlu'nun Erzurum tatili açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde
CHP'den Trump'ın sözde barış planına tepki

CHP'den Trump'ın sözde barış planına tepki