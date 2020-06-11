CHP Grup Başkanvekili Özel: Emekçiler neredeyse CHP orada duracak
CHP Grup Başkanvekili Özel, "TÜRK-İŞ ve DİSK'in karşı çıktığı, geçmişte HAK-İŞ'in eleştirel beyanlarda bulunduğu kıdem tazminatı bizim de kırmızı çizgimizdir. Emekçiler neredeyse CHP orada duracaktır." dedi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yassıada yargılamalarını geçersiz kılacak düzenlemede eksik imzalar olduğunu savunarak şunları söyledi:
"Demokrat Parti Genel Başkanı'na gidip de partisinin Başbakanı, bakanları asılmış, yıllar sonra Demokrat Parti adıyla, kıratıyla gelmiş Meclis'te ona bile 'Bir imza atar mısın?' diye sormamışlar. Bunu aklı alan, vicdanı kaldıran var mı? AK Parti'nin siyasi tükenmişliğinin son noktasıdır. Yassıada'yı Demokrat Parti'yle paylaşamayan bir fırsatçılık."
Baro seçimlerine ilişkin düzenleme
Baro düzenlemesine 81 ildeki baroların karşı olduğunu ileri süren Özel, konunun tersine döndüğünü vurguladı.
"Baroların seçim usullerinin değiştirileceği, nispi temsil sağlanacağı" yönündeki açıklamaları hatırlatan Özel, şöyle devam etti:
"Nispi temsili savunuyor, yüzde 50 oy almış, Türkiye'nin tamamını yönetiyor. 'Ver, bakanlıkların yarısı da biz de olsun' deyince nispi temsil meselesinde o hesap, bu hesap. 'Ben çoklu baroya karşıyım. Anayasa'ya, dünya uygulamalarına aykırı. Bir tek seçim yöntemini değiştireceğim' diye yola çıktılar. Dün açıklama, 'Seçim yöntemine ellemeyeceğiz ama çoklu baro yapacağız.' Nereden nereye savruluyorlar. Yola ne diye çıkıyorsun, nereye varıyorsun, hangi dayanağa dayanıyorsun belli değil. Bir şaşkınlık içindeler."
"Kıdem tazminatı gelecek güvencesidir"
Kıdem tazminatının, işçinin alın teri olduğunu söyleyen Özel, "Bir yerde birikir, gelecek güvencesidir. Kıdem tazminatı fonda durduğunda bir yerde, bankamatiğe kart sokup çıkarır gibi işçiyi işten sokar çıkarırlar." dedi.
"Kıdem tazminatına el atılacağını" iddia eden Özel, şunları kaydetti:
"Geçmişte 3 konfederasyon, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK birlikte karşı çıkmıştı. Bu süreçte şimdi her zamanki gibi dönecekler, bunun adını değiştirmeye kalkıyorlar. Tamamlayıcı emeklilik. Bundan sonra tamamlayıcı emeklilik lafını duyan işçimiz bilsin ki kıdem tazminatına el uzatıyorlar."
Kıdem tazminatı konusunda TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın üç kırmızı çizgisinin doğru olduğunu, bunun savunulması ve korunması gerektiğini dile getiren Özel, "CHP olarak pozisyonumuz nettir. TÜRK-İŞ ve DİSK'in karşı çıktığı, geçmişte HAK-İŞ'in eleştirel beyanlarda bulunduğu kıdem tazminatı bizim de kırmızı çizgimizdir. Emekçiler neredeyse CHP orada duracaktır." diye konuştu.
"Kastı aşan bir beyan varsa geri alıyoruz"
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı." sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Özel, "AK Parti, İYİ Parti'nin ortaya koyduğu samimiyet testinde daha salı günü çuvalladı. İYİ Parti, 'Ayasofya'yla ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kuralım' diyor. AK Parti ret oyu kullanıyor." dedi.
"Gündemi değiştirmek veya CHP'yi suçlamak için uğraşıldığını" savunan Özel, şöyle devam etti:
"Sayın Kaboğlu, beyanında Ayasofya, Dolmabahçe ve Sultanahmet'in bir insanlık mirası olduğunu söylüyor. Hepsinin korunması gerektiğini söylüyor. Orada Sultanahmet'in cami olmaktan çıkarılmasını söylemek gibi bir kastı yok. Kendisiyle de görüştüm, bunu aklından dahi geçirmiyor. Hiçbirimiz de geçirmiyoruz. CHP'nin açık ifadesidir. Kurumsal kimliğimizde söylüyoruz. Ne Sultanahmet ne de tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Sayın Kaboğlu'nun söylediği müze statüsünde korunması lazım, cami olmaktan çıkarılacak diye bir şey yok. Kastı aşan bir beyan, anlaşılma varsa bunu geri alıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.