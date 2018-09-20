CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP'li Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Bu akşam kendisiyle buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için şu anda yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum." dedi.

KIRKLARELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın, CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar vermesi hakkında, "Enis beyle ilgili verilen karar sonucu, Enis bey tahliye olacak. Bu akşam kendisiyle buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için şu anda yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Vize ilçesindeki ziyaretinin ardından Yargıtay'ın Enis Berberoğlu ile ilgili kararına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Enis beyle ilgili verilen karar sonucu, Enis bey tahliye olacak. Bu akşam kendisiyle buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için şu anda yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. Kendisini de dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadığı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, cezaevinden tahliye edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevinden tahliyesi üzerine "Aramıza hoş geldin Enis kardeşim" tweeti attı.

Aramıza hoş geldin Enis kardeşim! Adalet uğruna adım adım verdiğimiz mücadeleyi artık birlikte sürdüreceğiz ve haksızlığa uğrayan herkes için adaletin peşinde yürümeye devam edeceğiz... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 20 Eylül 2018

Kılıçdaroğlu, Yargıtayın milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulması kararının ardından Berberoğlu'nun tahliye edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Aramıza hoş geldin Enis kardeşim." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, adalet uğruna adım adım verdikleri mücadeleyi artık Berberoğlu ile birlikte sürdüreceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Haksızlığa uğrayan herkes için adaletin peşinde yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Cihan Demirci, Özgün Tiran, Duygu Yener