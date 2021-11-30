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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kadınların haklarını savunuyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kadınların haklarını savunuyorum. Yüzde 50 cinsiyet kotası. Bakalım hangi parti destek verecek, hangisi destek vermeyecek? Bunu göreceğiz." dedi.

Sinan Uslu   | 30.11.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kadınların haklarını savunuyorum Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'a, Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi andı.

Ekonominin içinde bulunduğu durumu alanda gözlemlediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatının, Türkiye'nin dört bir tarafına giderek vatandaşları dinlediğini, çözüm önerilerini de anlattığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, ekonomide ciddi bir sorun yaşandığını söyledi.

CHP'nin "yüzde 50 cinsiyet kotası" teklifi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün TBMM Genel Kurulunda, kendisinin de imzasını taşıyan Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisinin ele alınacağını belirtti.

Kanun teklifinin temel amacının, kadın-erkek eşitliğini her alanda sağlamak olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Kadınların haklarını savunuyorum. Yüzde 50 cinsiyet kotası. Bakalım hangi parti destek verecek, hangisi destek vermeyecek? Bunu göreceğiz. Teklifte fermuar da var; bir kadın, bir erkek yani listenin sonunda kadınlar yok. İkisi beraber var."

Kılıçdaroğlu, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in asgari ücret konusundaki görüşlerine katıldıklarını ve kendilerine destek verdiklerini ifade etti.

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