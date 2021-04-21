CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bizim görevimiz engelleri aşmaktır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaseti anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye'ye yayacağız. Bütün Türkiye görecek bunu. Engellerden yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aşmaktır." dedi.
İstanbul
Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreninde, CHP'li belediye başkanlarının tarih yazdığını, bütün baskılara rağmen ellerindeki olanakları beldede yaşayanlar için en iyi şekilde kullandığını anlattı.
Siyasette yeni bir anlayışı Türkiye'ye getirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Böbürlenen değil, vatandaşını aşağıda gören değil, vatandaşları arasında ayrım yapan değil, herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı göstererek, hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara eşit hizmet götürmeyi amaçlıyor belediye başkanlarımız." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki dönemlerde "bizim belediye, bizden olmayan belediyeler" şeklinde ayrım yapıldığını, farklı partilerden kazanan belediyelere yeterince hizmet götürülmediğin söylediğine değinirken, "Kendisine söyledim. Bütün belediyelere eşit hizmet götürmeye kararlı. Bizdeki siyaset anlayışıyla bizim dışımızdakilerin siyaset anlayışı bu. Neden ayrım yapıyorsunuz? İstanbul hepimizin İstanbul'u. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul, bir kadim kent. Bu kadim kentte yaşayan vatandaşlar arasında ayrım olur mu? Ayrıcalık olur mu? Farklılık olur mu? Ortak hedef ne? Herkesin mutlu olduğu bir İstanbul. Daha başka ortak hedef, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye." dedi.
"Bizim kitabımızda ihanet etmek yoktur"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'u "yemyeşil bir İstanbul" yapma kararlılığında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"İstanbul'u yaşanılır bir kent haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçmişte şunu yaptılar; İstanbul'u yönetenler bile 'İstanbul'a ihanet ettik.' dediler. Bizim kitabımızda ihanet etmek yoktur. Biz sevgiyle bakarız insana; ağacın da hakkı vardır kuşun da hakkı vardır, karanfilin de hakkı vardır, lalenin de hakkı vardır, her canlının hakkı vardır. O hakkı korumak, hepimizin temel görevidir. Bir kenti beton ormanına döndürmek farklı bir anlayıştır, bir kenti yaşanabilir kılmak farklı bir anlayıştır. Biz o kenti yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Neden? Çocuklarımız için hepimiz için insanımız için doğamız için, o doğada yaşayan bütün canlılar için hedefimiz budur. Yeni bir siyaseti anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye'ye yayacağız. Bütün Türkiye görecek bunu, bütün dünya bunun tanığı olacak. Engellerden yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aşmaktır."
Toplu açılış ve temel atma töreninde 23 yeni park açıldı, 6 tesisin de temeli atıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.