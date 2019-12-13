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Politika

Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Tuğrul Çam   | 13.12.2019
Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili konular ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

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