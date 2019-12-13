Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili konular ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.