Euro
7.60
Dolar
6.99
BIST 100
101,507.50
Altın
1,708.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Politika

Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zuhal Demirci   | 28.04.2020
Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel gelişmeler ele alındı. 

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Sağlık Bakanı Pilli: 10 gündür pozitif vaka çıkmaması vakalar bitti anlamına gelmez
AA yerli solunum cihazının üretim aşamalarını görüntüledi
İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 23 bin 822 kişi öldü
'Covid Organics' Madagaskar halkını ikiye böldü
Suudi Arabistan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye ile gurur duyuyor

Benzer haberler

'Petrol fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmemeli'

'Petrol fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmemeli'

Rusya'dan 'Hafter’in kendisini tek taraflı başkan ilan etmesi şaşırtıcı' yorumu

Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Rusya Premier Lig'in haziran sonunda başlatılması planlanıyor

Rusya Premier Lig'in haziran sonunda başlatılması planlanıyor

Esed rejimi Kovid-19'a rağmen ihlallerini sürdürdü

Esed rejimi Kovid-19'a rağmen ihlallerini sürdürdü
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor