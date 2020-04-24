Euro
7.49
Dolar
6.96
BIST 100
98,805.78
Altın
1,729.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed el Sabah ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz   | 24.04.2020
Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Kuveyt Dışişleri Bakanı, vatandaşlarının Türkiye'den tahliye edilmesine verdiği destekten dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı ramazanda alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncelledi
Hong Kong'da Kovid-19 salgınının gölgesinde üniversiteye giriş sınavları düzenleniyor
Çin'de koronavirüsten yeni can kaybı yok
Dünya, Kovid-19 salgınıyla patlama yapan sanal toplantıları tartışıyor
Kovid-19 vakalarında immün plazma tedavisi umut vadediyor

Benzer haberler

Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getireceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu'ndan Kanadalı mevkidaşı Champagne'ye taziye mesajı

Çavuşoğlu'ndan Kanadalı mevkidaşı Champagne'ye taziye mesajı
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü