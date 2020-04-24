Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed el Sabah ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Kuveyt Dışişleri Bakanı, vatandaşlarının Türkiye'den tahliye edilmesine verdiği destekten dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.