Çavuşoğlu Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi.
Ankara/Doha
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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