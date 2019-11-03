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Politika

Çavuşoğlu Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 03.11.2019
Çavuşoğlu Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi Fotoğraf: Cem Özdel /AA

Ankara/Doha

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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