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Politika

Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.02.2020
Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'daki paylaşımında, dost ve müttefik Karadağ’ın Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir hafta arayla Ankara’da yeniden görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. 

Çavuşoğlu, "Parlamentolar arası iş birliğine büyük önem veriyoruz. Kendisini Gazi Meclisimizin 100. yıl törenlerine de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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