Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'daki paylaşımında, dost ve müttefik Karadağ’ın Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir hafta arayla Ankara’da yeniden görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, "Parlamentolar arası iş birliğine büyük önem veriyoruz. Kendisini Gazi Meclisimizin 100. yıl törenlerine de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.