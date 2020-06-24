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Politika

Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı Laya ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez ile yaptığı telefon görüşmesinde Kovid-19 bağlamında iki ülkedeki son durum, turizmde normalleşme ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Zuhal Demirci   | 24.06.2020
Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı Laya ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Laya'nın görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlamında iki ülkedeki son durum, turizm konusunda normalleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.

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