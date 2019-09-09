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Politika

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.

Mehmet Alaca   | 09.09.2019
Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.

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