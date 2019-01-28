Çavuşoğlu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi.

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i Bakanlık'ta kabul etti.

Suriye'deki siyasi süreç ele alındı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pedersen, görüşmede genel olarak Suriye'deki siyasi süreci ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Pedersen'e yeni devraldığı görevine ilişkin Türkiye'nin desteği ve kendisinden beklentiler de iletildi.

Muhabir: Ecenur Çolak