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Politika

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.

Mehmet Alaca   | 15.10.2019
Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Blok telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


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