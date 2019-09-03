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Politika

Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

Tevfik Durul   | 03.09.2019
Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Filippo Grandi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile eş başkanlığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Küresel Mülteci Forumu'nun hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.

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