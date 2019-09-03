Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Filippo Grandi ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile eş başkanlığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Küresel Mülteci Forumu'nun hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.