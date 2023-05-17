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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye, her türlü rezilliği sergiliyor.

(28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi) Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

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