CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap ediyor.
#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap ediyor https://t.co/smEXSFCTvQ— AA Canlı (@AACanli) May 17, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye, her türlü rezilliği sergiliyor.
(28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi) Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.