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Politika

Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Gecekondu olarak nitelendirilen arsalar üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız." dedi.

Murat Paksoy,Gökhan Yılmaz   | 21.06.2019
Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, yıllardır, İstanbul da kangren olmuş hazine arsaları üzerinde yaşayan yüz binlerce kişiye Binali Yıldırım'dan çözüm müjdesi geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.

Yine, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan hemşehrilerimiz için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile birlikte ceza miktarlarını da bina maliyetinin yüzde 5-10'una çekeceğiz. Böylece hemşehrilerimizin tapu sahibi olurken önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat cezaları da sorun olmaktan çıkacaktır."

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