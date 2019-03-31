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Politika

Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık." dedi.

Hatice Şenses Kurukız,Berk Özkan,Lale Bildirici,Zeynep Rakipoğlu   | 31.03.2019
Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'daki konutundan, Kavacık'taki çalışma ofisine geldi. 

Bir süre burada kalan Yıldırım, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.

İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık." dedi. 

İstanbul halkına verdiği yetki için teşekkür eden Yıldırım, "İstanbullulardan, İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum ve inşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. 

Binali Yıldırım, bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve tüm teşkilat ile Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı olan MHP İl Başkanına ve teşkilatına teşekkür etti. 

Yıldırım, "Sonuçlar İstanbul'umuz için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler İstanbul." diyerek, sözlerini tamamladı.

Kutlama

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarını kutlamaya başladı.

Kutlama sırasında ayrıca havai fişekler atıldı, davul-zurna çalındı. 

Bu arada, İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar seçim sonuçlarını dev ekrandan takip ediyor.

Seçim sonuçlarını bazı yabancı gazeteciler de buradan aktarıyor.

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