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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım programında konuşuyor
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Politika

Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne metro gelecek

AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım, "Beylikdüzü'ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı'ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz." dedi.

Semra Orkan   | 09.03.2019
Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne metro gelecek

Istanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Beylikdüzü'ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı'ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Beylikdüzü'ndeki Işıldak Kültür Sarayı'nda, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yıldırım, Beylikdüzü'nün, İstanbul'un son yıllarda gelişen bir ilçesi olduğunu ifade ederek, "Beylikdüzü, şöyle yeşil böyle yeşil, göklere uçuruyorlar. Ben gelirken yeşillik görmedim. Siz gördünüz mü? Binalardan başka bir şey gözükmüyor. Yakuplu'da yeşil alan hasreti var mı? Kim çözer? AK Parti çözer." diye konuştu.

Yıldırım, Beylikdüzü'nün de diğer ilçeler gibi ulaşım sorunu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beylikdüzü'ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı'ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz. İstanbul sıradan bir şehir değil, Türkiye'nin özeti ve üreten şehridir. İstanbulsuz Türkiye düşünülemez. Bunun için İstanbul Hazreti Peygamberimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal'in işgalden kurtardığı, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı bir şehirdir. Şimdi İstanbul, cumhuriyetimizin 100. yılına giderken yeni bir rekora hazır mısınız? 31 Mart'ta genç, yakışıklı başkanımız Mehmet Necati Işık'ı başkan yapıyor muyuz? Bu arada beni de unutmayın."

Yıldırım, Kürt vatandaşların oyları üzerinden "alış-satış yapanlara" en güzel cevabı Beylikdüzü'nün vereceğini belirterek, "Beylikdüzü, 31 Mart'ta bütün bu hayal kuranların hayalini yıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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