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Ekrem İmamoğlu, açıklama yapıyor
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Politika

Baykal'dan seçimlere ilişkin açıklama

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun   | 09.04.2019
Baykal'dan seçimlere ilişkin açıklama

Ankara

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomide yaşanan gelişmelere ve seçim sonrası yaşanan sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. Baykal, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası, inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum.

Gözden kaçırılmaması gereken şudur, bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız. Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda, uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir. Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir."

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