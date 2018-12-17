'Baykal hakkındaki fezleke telif haklarıyla ilgili'

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

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TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında TBMM Başkanlığına sunulan fezlekeye ilişkin "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baykal'a ilişkin Meclis Başkanlığına sunulan fezlekenin hazırlanma nedeninin telif hakları kaynaklı olduğunu söyledi.

Fezlekenin, Halk TV'de yayınlanan bir görüntüye yönelik telif hakları kaynaklı olduğunu bildiren Gök, "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV'de 3 yıl önce yayınlanan bir programdaki telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.







