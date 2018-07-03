Başbakan Yıldırım veda ziyaretlerinde bulunuyor

TBMM

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a veda ziyaretinde bulundu.

Kahraman'ın makamında gerçekleşen ziyaret, bir saat 10 dakika sürdü.

Yıldırım'ı AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve bazı milletvekilleri ile birlikte kapıda karşılayan Kahraman, çıkışta da Yıldırım'ı, makam otomobiline kadar uğurladı.

Başbakan Yıldırım, otomobiline binmeden önce gazetecilere el salladı ve Meclis'ten ayrıldı.

Başbakan Yıldırım'dan Yargıtay'a veda ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti.

Yıldırım'ı, Yargıtay Başkanlığına gelişinde Yargıtay Başkanı Cirit kapıda karşıladı.

Başbakan Yıldırım'ın basına kapalı gerçekleştirilen ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik de yer aldı.

Akar'a ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a veda ziyaretinde bulundu.

Yargıtay'ı ziyareti sonrasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na giden Yıldırım, burada Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, daha sonra Orgeneral Akar'ın makamına geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Muhabir: Coşkun Ergül, Yıldız Aktaş







