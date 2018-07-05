Başbakan Yıldırım, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

ANKARA
Başbakan Binali Yıldırım mesajında, "25 yıl önce bugün, bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hala yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
"25 yıl önce bugün bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hâlâ yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) 5 Temmuz 2018
Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:
"25 yıl önce bugün, bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hala yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."
Muhabir: Merve Yıldızalp