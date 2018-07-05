Başbakan Yıldırım, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

Başbakan Binali Yıldırım, 25 yıl önce bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canın acısının hala yürekleri yaktığını belirterek, şehitleri rahmetle andı.

anasayfa > politika 05.07.2018

Başbakan Yıldırım, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım mesajında, "25 yıl önce bugün, bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hala yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"25 yıl önce bugün, bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hala yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

Muhabir: Merve Yıldızalp

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