Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü
Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile bir araya geldi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANIMIZ SN. MEHMET NURİ ERSOY’LA, bakanlığımızda bir görüşme yaptık. Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek olan turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/iv2MawEYiD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy ile Sağlık Bakanlığında görüştüklerini belirterek, "Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.