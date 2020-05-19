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Politika

Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile bir araya geldi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 19.05.2020
Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy ile Sağlık Bakanlığında görüştüklerini belirterek, "Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

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