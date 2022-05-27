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Politika

Bakan Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Mücahit Türetken   | 27.05.2022
Bakan Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

İstanbul

Bakan Soylu ile Mişri'nin Balat'ta bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğündeki görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Soylu ayrıca Kamerun Adem-i Merkeziyet ve Yerel Kalkınma Bakanı Georges Elanga Obam ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

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