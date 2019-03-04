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Politika

Bakan Soylu Eymen'e 'nefes' oldu

Zeytinburnu'nda, bir araçta mahsur kalan 5 yaşındaki çocuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla camın kırılması sonucu kurtarıldı.

Kaan Bozdoğan  | 04.03.2019
Bakan Soylu Eymen'e 'nefes' oldu

İstanbul

Zeytinburnu'nda bir çocuk, mahsur kaldığı araçtan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla camın kırılması sonucu çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi 14. Sokağı'nda, ailesi tarafından uyuduğu 34 YT 6844 araçta bırakılan 5 yaşındaki Eymen Can, burada nefessiz kaldı.

Çocuğun çırpınışlarını görenler araca müdahale etmek istedi. Bu sırada, İstasyon Meydanı'nda halka hitap ederken hareketliliği gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araç camının kırılması talimatını verdi. Kurtarma olayını koordine eden Soylu, sağlık ekiplerini de aracın yanına davet etti.

Araç camının kırılması sonrasında arka kapıdan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ailesine teslim edildi. Çocuğun bir saate yakın araçta kaldığı öğrenildi.

Bakan Soylu, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunun bildirilmesi üzerine konuşmasına devam etti.

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