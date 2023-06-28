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Politika

Bakan Kacır, İstanbul ve Kocaeli'de işçilerle bayramlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Rabbimden tüm emekçilerimize, tüm çalışanlarımıza, tüm girişimcilerimize ve aziz milletimize nice güzel bayramlar yaşatmasını temenni ediyorum." dedi.

Erhan Cihan Ünal  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Bakan Kacır, İstanbul ve Kocaeli'de işçilerle bayramlaştı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul ve Kocaeli'deki bazı sanayi tesislerini ziyaret ederek işçilerle bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla, İstanbul Pendik'teki AKCAM ile Kocaeli-Dilovası'ndaki Diler Demir Çelik fabrikalarına ziyarette bulundu. Kacır, burada bayramlaştığı işçilere baklava da ikram etti.

Üretim hakkında yetkililerden bilgi alan Kacır, bayram öncesi tesislerin ürünlerini yetiştirebilmek için büyük bir kapasite ile çalıştığını belirtti. Herkesin bayramını tebrik eden Kacır, "Rabbimden tüm emekçilerimize, tüm çalışanlarımıza, tüm girişimcilerimize ve aziz milletimize nice güzel bayramlar yaşatmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Alın teri dökmeye devam eden çalışanlar ile bir araya gelmek istediklerini bildiren Kacır, "Emekçilerimizin bayramını tebrik etmek istedik. Bir cam eşya üreticimize ve bir de demir çelik üretim tesisimize ziyarette bulunmuş olduk. Türkiye'miz her iki sektörde de dünyanın önde gelen üreticilerinden." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Türkiye'nin düz cam üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada da beşinci olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Demir çelikte de Avrupa'nın en büyük birinci ya da ikinci üreticisi oluyoruz, farklı yıllarda, yine dünyanın en büyük yedinci üreticisi konumundayız. Tabii bu sektör özellikle karbon emisyonlarının azaltılmasında da büyük bir dönüşüm içerisinde."

Kacır, demir çelik tesislerinin nitelikli çelik üretimi konusunda son yıllarda yatırımlarını hızlandırdığına dikkati çekerek, bu süreçlerde yatırımcıların yanında olmaya, alın teri döken emekçileri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Ziyaretlerde Bakan Kacır'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ile diğer yetkililer eşlik etti.

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