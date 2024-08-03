Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
3,007.80
BTC/USDT
61,968.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Politika

Bakan Fidan yarın Mısır'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine yarın ve 5 Ağustos'ta bu ülkeyi ziyaret edecek.

Büşranur Koca  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Bakan Fidan yarın Mısır'ı ziyaret edecek

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ve mevkidaşı Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını ele alacak.

YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak, enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayisi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alınacak.

İki ülkenin 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Mısır'la kültür, eğitim ve bilim alanındaki ilişkilere önem verilirken üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların artırılması da gündemde.

Ziyaretin ana gündem maddeleri olan Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze’ye insani yardımların yanı sıra Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmesi, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayının lojistik merkezinde incelemelerde bulunması öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve bu ziyaretin içerik açısından zengin olması, ikili ilişkiler konusunda önemli bir mihenk taşı görülüyor.

Ziyarette iki ülke arasında YDSK'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.

Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında temmuz başında görevine başlayan Dışişleri Bakanı Abdulati ile ilk resmi görüşme gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü
"Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için resmi başvurusunu birkaç gün içinde yapacak"
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den UAD'deki "soykırım" davasına ilişkin açıklama
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Sahil Güvenlik, 7 ayda 28 bine yakın düzensiz göçmene müdahale etti

Benzer haberler

Bakan Fidan yarın Mısır'ı ziyaret edecek

Bakan Fidan yarın Mısır'ı ziyaret edecek

Bakan Fidan: Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir

Bakan Fidan yarın Etiyopya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yöneticilerine taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yöneticilerine taziyelerini iletti
Bakan Fidan: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecek

Bakan Fidan: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecek
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet