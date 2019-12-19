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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile telefon görüşmeleri yaptı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 19.12.2019
Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov ve Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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