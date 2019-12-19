Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile telefon görüşmeleri yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile telefon görüşmeleri yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov ve Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.