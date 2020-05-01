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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan başkonsoloslarla Kovid-19 video konferansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Okyanusya, Uzak Doğu ile Asya ve Kafkasya ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla Kovid-19'un etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Muhammet Tarhan   | 01.05.2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan başkonsoloslarla Kovid-19 video konferansı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Okyanusya, Uzak Doğu ile Asya ve Kafkasya ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans yoluyla toplantı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Başkonsoloslarımızla video konferans yoluyla görüşmelere, Okyanusya, Uzak Doğu, Asya ve Kafkasya ülkeleriyle devam ettik. Kovid 19'un bölgedeki etkileri ve vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi aldık. " ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca yurt içindeki 7 temsicilikle görüştüğünü de kaydetti.

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