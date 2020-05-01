Bakan Çavuşoğlu'ndan başkonsoloslarla Kovid-19 video konferansı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Okyanusya, Uzak Doğu ile Asya ve Kafkasya ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla Kovid-19'un etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Okyanusya, Uzak Doğu ile Asya ve Kafkasya ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans yoluyla toplantı yaptı.
Başkonsoloslarımızla videokonferans yoluyla görüşmelere Okyanusya, Uzak Doğu, Asya&Kafkasya ülkeleriyle devam ettik. #Kovid19’un bölgedeki etkileri ve vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi aldık. Yurtiçindeki 7 Temsilciliğimizle de görüştük.#BirlikteYeneceğiz🇹🇷 pic.twitter.com/dPBpeU7NgE— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 1, 2020
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Başkonsoloslarımızla video konferans yoluyla görüşmelere, Okyanusya, Uzak Doğu, Asya ve Kafkasya ülkeleriyle devam ettik. Kovid 19'un bölgedeki etkileri ve vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi aldık. " ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca yurt içindeki 7 temsicilikle görüştüğünü de kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.