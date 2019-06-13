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Politika

Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Tuğçenur Yılmaz   | 13.06.2019
Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 11.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.

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