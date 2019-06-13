Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 11.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.