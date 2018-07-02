Bakan Arslan, "Dünyadaki bütün mazlumlara ve mağdurlara da hamilik edebilmek, dünyanın daha huzurlu bir gidişata sahip olması ve haksızlıkların ortadan kaldırılması adına her zamanki gibi mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

KARS

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'nin Kars milletvekili seçilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, mazbatalarını Kars Adliye Sarayında, Adalet Komisyon Başkanı Ağır Ceza Hakimi Saffet Murat Kasapoğlu'ndan aldı.

Bakan Arslan, mazbata töreni öncesi yaptığı açıklamada, demokrasi bayramı olarak değerlendirdikleri seçimin huzurlu ve başarılı geçtiğini söyledi.

"Her zamanki gibi mücadelemizi devam ettireceğiz"

Seçim günü iradelerini sandığa yansıtmak için oy kullanmaya giden vatandaşlara teşekkür eden Arslan, şöyle devam etti:

"Kars'ta halkımız yüksek bir katılım oranıyla sandığa gitti ve kararını verdi. Karara sonuna kadar saygılıyız. Oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. Aldığımız sorumluluk sadece kendi partimiz adına değil bütün Kars adınadır. Bu sorumluluk çerçevesinde Kars'a hizmet edeceğimiz gibi ülkemize de hizmet edeceğiz çünkü Türkiye milletvekili olarak 81 milyona hizmet edeceğiz. Her zamanki gibi partimizin önderliğinde, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sadece ülkemizle yetinmeyip dünyadaki bütün mazlumlara ve mağdurlara da hamilik edebilmek, dünyanın daha huzurlu bir gidişata sahip olması ve haksızlıkların ortadan kaldırılması adına her zamanki gibi mücadelemizi devam ettireceğiz."

Arslan, seçim süresince yaptıklarını ve yapacaklarını millete anlatmaya çalıştıklarını belirterek, bundan sonra da 5 yıllık periyotta Kars'a bu güne kadar yaptıklarının bitmesi, yenilerinin başlayarak daha iyi bir Kars'a doğru gidebilmesi adına gayretlerini ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Milletvekili Yunus Kılıç ile eski tecrübelerden hareketle mecliste Kars'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini aktaran Arslan, "Halka hizmeti hakka hizmet bilerek millete hizmet etmeyi devam edeceğiz. Hedefler bir olduğuna göre, menfaatler milletin menfaati olduğuna göre, biz de bunu teşkilatlarımızla birlikte daha güzel yapacağız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Yunus Okur,Yunus Hocaoğlu