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Politika

Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Pakistanlı mevkidaşı Pervez Khattak ile görüşmesinde, ikili, bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Esin Işık   | 14.02.2020
Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine iştirak eden Akar'ın, Erdoğan'ın başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra ikili görüşmeler de yaptığı belirtildi.

Bu çerçevede ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelen Akar'ın, daha sonra Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 

Akar'ın, Pakistanlı Bakan Khattak ile görüşmesinde ikili, bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

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