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Politika

Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 16.01.2023
Bakan Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Londra

Akar, Wallace’nin resmi davetlisi olarak geldiği İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığına geçti.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

Daha sonra Akar ve Wallace, bakanlık binasına geçerek görüştü.

Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.


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