Euro
9.07
Dolar
7.74
BIST 100
1,145.24
Altın
1,897.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü.

Ferdi Türkten   | 30.09.2020
Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla
HES kodu nasıl alınır?
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
DSÖ: Güvenli ve etkili bir Kovid-19 aşısı ancak 2021'in ortalarında kullanıma hazır olabilir

Benzer haberler

Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarındayız

Milli Savunma Bakanı Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor