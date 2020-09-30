Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.