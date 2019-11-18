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Politika

Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 18.11.2019
Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle ailesine gönderdiği başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk tiyatrosu değil dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum."

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