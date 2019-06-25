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Politika

Bahçeli'den partisinin milletvekillerine tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nın dolması nedeniyle MHP milletvekillerini kutladı.

Buket Güven   | 25.06.2019
Bahçeli'den partisinin milletvekillerine tebrik

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerini tebrik etti.

MHP'li milletvekillerine kutlama mesajı gönderen Bahçeli, "Değerli milletvekillerimiz, 27. Dönem'in 1. Yılı'nın dolması münasebetiyle sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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