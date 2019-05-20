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Politika

Bahçeli'den klasik otomobil ile başkent turu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, partisinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cankut Taşdan   | 20.05.2019
Bahçeli'den klasik otomobil ile başkent turu

Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1988 model Volvo marka 740 GL klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.

İlk klasik otomobillerinden biri

Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı, "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde trafikte ilerleyen Bahçeli'nin, Volvo marka aracı, ilk klasik otomobillerinden biri olarak biliniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta "Mustang" marka klasik otomobilini, partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti.

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