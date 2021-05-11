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Politika

Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir

Buket Güven   | 11.05.2021
Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir." dedi.

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