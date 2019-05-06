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Politika

Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasıyla tur attı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Muhammed Boztepe   | 06.05.2019
Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasıyla tur attı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdi.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1988 model 06 BJK 001 plakalı Ford Mustang marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.

"Gönül nedir bilene gönül veresim gelir" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin Ankara'nın çeşitli cadde ve sokaklarında klasik otomobilini kullandığı görüntülere yer verildi.

Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin zaman zaman diğer araçlardaki vatandaşları selamladığı anlar da yer alıyor.

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